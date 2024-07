Festnahmen nach Aufbruchversuch in Twistetal

Zwei Männer haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versucht, einen Zigarettenautomaten in Twistetal (Waldeck-Frankenberg) aufzubrechen.

Nach Hinweisen von Zeugen konnte einen Tatverdächtigen in der Nähe festgenommen werden. Ein zweiter Tatverdächtiger wurde am Donnerstagmorgen festgenommen, wie die Beamten am Freitag mitteilten. Bei beiden wurden Beweismittel sichergestellt.