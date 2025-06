Im mittelhessischen Dillenburg ist ein Feuer am Bahnhof ausgebrochen. Es kam zu starker Rauchentwicklung, die Bahn stellte die Oberleitung ab. Das hat Folgen für Bahnreisende, etwa auf dem Weg zum Hessentag.

Um kurz nach 16 Uhr gingen bei der Leitstelle am Samstag erste Meldungen über einen Brand am Bahnhof in Dillenburg (Lahn-Dill) ein. Wie sich herausstellte, brannte der Dachstuhl des Bahnhofgebäudes. Das teilte die Polizei auf hr-Nachfrage mit.

Wegen der starken Rauchentwicklung in der Bahnhofsstaße werden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bahnverkehr beeinträchtigt nach Feuer in Dillenburg

Die Feuerwehr sperrte den Bahnhof. Die Deutsche Bahn (DB) stellte den Strom auf der Strecke ab.

Die Folge: Der Zugverkehr rund um Dillenburg wurde wegen der Oberleitungsprobleme eingestellt, wie ein Bahnsprecher dem hr bestätigte. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen.

Dillenburg liegt auf der Regionalbahn-Strecke zwischen Siegen (Nordrhein-Westfalen) und Frankfurt. Der Regionalverkehr hält normalerweise auch in der Hessentagsstadt Bad Vilbel – auch hier könnte es zu Einschränkungen bei einer möglichen Konzert-Anreise kommen. Auf der Strecke sollten wegen der Großveranstaltung eigentlich Sonderzüge im Einsatz sein.