Bohraktion für neuen Fernbahntunnel in Frankfurt

Die Deutsche Bahn hat für den geplanten Fernbahntunnel unter der Frankfurter Innenstadt eine größere Bohraktion angekündigt.

Noch im Juni sollen die Probebohrungen beginnen, die bis in eine Tiefe von 100 Metern führen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wollen die Spezialisten in den kommenden Monaten an 150 Stellen bohren, um mehr über die genauen Boden- und Wasserverhältnisse herauszufinden. Von den Ergebnissen hängen die weiteren Planungen für den Tunnel- und Stationsbau ab.