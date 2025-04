Feuer in Altenwohnanlage in Frankfurt-Zeilsheim

In einer Altenwohnanlage in Frankfurt-Zeilsheim ist am Mittwoch ein Brand ausgebrochen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, breitete sich das Feuer über die Fassade zum Dach aus. Zum Löschen musste das Dach geöffnet und Schindeln abgetragen werden. Das Haus wurde evakuiert, die Bewohner wurden vor Ort betreut. Die Ursache war noch unklar.