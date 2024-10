Feuer in Mehrfamilienhaus in Fulda

Durch einen Kunststoffbrand in einem Mehrfamilienhaus ist am Montagmittag in Fulda ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden.

Zwei Hausbewohner mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei von Dienstag war das Feuer im Keller ausgebrochen und wurde von der Feuerwehr gelöscht.