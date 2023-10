Feuer in Zementwerk in Großenlüder

Auf dem Gelände eines Zement- und Kalkwerks in Großenlüder (Fulda) ist am Dienstagabend eine Reinigungsanlage für Plastikabfälle in Brand geraten.

Auch zwei Sattelauflieger mit Altreifen seien betroffen, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.