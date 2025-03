Feuerlöscher in Schule ausgekippt - Einsatz in Wiesbaden

Die missbräuchliche Nutzung eines Feuerlöschers in einer Schule hat am Donnerstagvormittag einen Feuerwehreinsatz in Wiesbaden verursacht.

Veröffentlicht am 21.03.25 um 16:59 Uhr









Durch das freigesetzte Löschpulver im Gebäude löste die Brandmeldeanlage aus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Das Haus des Jugendrechts nahm Ermittlungen auf.