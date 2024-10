Feuerwehreinsatz wegen Salzsäure in Kassel

Ein beschädigtes Paket mit Salzsäure hat am Montagabend einen Feuerwehreinsatz in einem Logistikzentrum in Kassel ausgelöst.

Nach Angaben der Feuerwehr von Dienstag trat aus dem Paket Salzsäure aus. Die Mitarbeiter beförderten das Paket nach draußen, die Feuerwehr sicherte und entsorgte es. Einige Mitarbeiter kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.