Feuerwerk an Schule in Obertshausen gezündet

Unbekannte haben am Dienstag während der ersten Schuldstunde eine Feuerwerksbatterie in einem Seiteneingang der Hermann-Hesse-Schule in Obertshausen (Offenbach) gezündet.

Veröffentlicht am 15.01.25 um 11:30 Uhr









Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde ein Teppich im Eingangsbereich versengt.