Ein 24-Jähriger hat im Kreis Fulda mutmaßliche Autodiebe wie in einem Actionfilm verfolgt: Als das gestohlene Auto an ihm vorbeifuhr, sprang er aufs Dach und fuhr mehrere hundert Meter mit. Stellen konnte er die Insassen nicht. Die Polizei ist dennoch beeindruckt.

Veröffentlicht am 29.10.24 um 14:53 Uhr

In Action-Serien und -Filmen werden für solche Szenen Stunt-Spezialisten engagiert: Ein Verfolger springt aufs Dach eines fahrenden Autos und klammert sich trotz hoher Geschwindigkeiten, Kurvenfahrten und Bremsmanövern so lange an der Dachreling fest, bis er den Fahrer schließlich stellen kann.

Wenn auch nicht ganz so spektakulär, aber durchaus filmreif liest sich ein Bericht des Polizeipräsidiums Osthessen vom Dienstag: In Hosenfeld (Fulda) zog sich am Montagnachmittag ein 24-Jähriger auf das Dach eines Autos, das er als gestohlen identifiziert hatte.

Auto-Foto in sozialen Medien

Der Auto-Diebstahl war am Montagvormittag in Großenlüder-Müs (Fulda) gemeldet worden. Der Besitzer hatte nicht nur die Polizei informiert, sondern auch ein Foto des Autos in sozialen Medien veröffentlicht.

Der 24-Jährige hatte dieses Foto gesehen. Er war am Montagnachmittag in einem Auto als Beifahrer auf einem Feldweg in Hosenfeld unterwegs, als ihm das gestohlene Auto mit zwei Insassen entgegenkam. Er und der Fahrer entschieden sich, ihr Auto querzustellen, um die mutmaßlichen Diebe zu stellen.

Fahrt mit Verfolger auf Dach

Als diese trotz der Blockade langsam am querstehenden Auto vorbeifuhren, entschied sich der 24-Jährige zu dem Stunt: Er griff nach der Dachreling des Kombis und zog sich aufs Autodach. Davon unbeeindruckt fuhren die mutmaßlichen Diebe samt Verfolger auf dem Dach weiter.

Als sie nach mehreren hundert Metern im Hosenfelder Ortsteil Blankenau abbogen, konnte sich der 24-Jährige nicht mehr auf dem Dach halten und fiel vom Auto. Er verletzte sich laut Polizei leicht, die Windschutzscheibe wurde beschädigt. Das gestohlene Auto stoppte, die beiden Insassen flüchteten.

Polizei: Bitte nicht nachmachen!

Auch wenn der Dach-Verfolger die mutmaßlichen Autodiebe nicht stellen konnte: Die Polizei zeigte sich beeindruckt, warnte aber zugleich vor solchen Aktionen: "Der 24-Jährige hat hier Zivilcourage gezeigt", sagte ein Polizei-Sprecher am Dienstag. "Erst dadurch können wir als Polizei oft Sachverhalte und Straftaten aufklären oder auch Straftäter direkt vor Ort dingfest machen."

In diesem Fall habe sich der Mann aber erheblich selbst gefährdet. Davon sei absolut abzuraten. "Es wäre wichtig und richtig gewesen, die Polizei zu informieren, um das Auto zu stoppen und die Insassen festnehmen zu können."

Die Polizei suchte auch am Dienstag noch nach den mutmaßlichen Autodieben. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.