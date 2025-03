Zwei Menschen sind in kurzer Zeit in Kassel getötet worden. Nach dem Fund einer Leiche nahe dem Hauptbahnhof sucht die Polizei nun per Foto nach einem tatverdächtigen Pärchen. Ein Zusammenhang mit der zweiten Tötung scheint möglich.

Nach dem Fund eines erstochenen 44-Jährigen auf einer Straße in der Nähe des Kasseler Hauptbahnhofs sucht die Polizei öffentlich nach zwei Verdächtigen. Es handelt sich demnach um ein Pärchen: einen 37-Jährigen und eine 28-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis.

Beide sollen meist in Kassel unterwegs sein. Wer die Verdächtigen sieht, soll auf keinen Fall Kontakt aufnehmen, sondern umgehend per Notruf die Polizei rufen.

Mit diesen Fotos fahndet die Polizei nach dem Pärchen aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Bild © Polizeipräsidium Nordhessen, Collage: hessenschau.de

Gegen das Paar gebe es einen konkreten Tatverdacht nach dem Tod eines Mannes, dessen Leiche in der Nacht zum Donnerstag von einem Fahrradfahrer in der Nähe des Kasseler Hauptbahnhofs aufgefunden wurde. Sein Körper wies Stich- und Schnittverletzungen auf.

Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos der Verdächtigen

Bereits in der Nacht veröffentlichten Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen einer Öffentlichtkeitsfahndung die Fotos der Gesuchten. Beide haben das 44 Jahre alte Opfer gekannt. Ihre Namen sind der Polizei bekannt.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen oder Beobachtungen aus der Tatnacht im Bereich der Schiller- und der Brandaustraße. Es winkt eine Belohnung von 5.000 Euro.

Gegen einen wohnsitzlosen 37 Jahre alten Mann, der in Tatortnähe festgenommen wurde, besteht kein weiterer Tatverdacht. Er wurde nach Angaben der Ermittler wieder freigelassen.

Zusammenhang mit weiterer Tat?

Am Donnerstag hatte es in Kassel ein weiteres Tötungsdelikt gegeben. Am Mittag wurde im Stadtteil Kirchditmold ein 51-Jähriger in seiner Wohnung tot aufgefunden. Auch seine Leiche wies Stichverletzungen auf.

Am Freitag sagte ein Polizeisprecher, man ermittle in alle Richtungen und prüfe, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gebe. Ausschließen könne man das nicht, so der Sprecher.