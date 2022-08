Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen hat sich ein Kind bei einem Sturz aus dem Fenster schwere Verletzungen zugezogen. Die Eltern des Fünfjährigen waren zu dem Zeitpunkt ebenfalls in der Wohnung.

Ein Kind ist in Frankfurt aus einem Fenster im dritten Stock eines Hauses gefallen. Der fünfjährige Junge habe schwer verletzt überlebt und sei in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Anwohner des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Sachsenhausen hatten am Mittwochnachmittag den Notruf alarmiert. Gegen die Eltern wird laut Polizei wegen der Verletzung der Fürsorgepflicht ermittelt. Sie hatten zum Unglückszeitpunkt im Homeoffice gearbeitet.

Bereits vor gut eineinhalb Wochen hatten sich zwei ähnliche Fälle ereignet. In der Gießener Innenstadt fiel ein fünf Jahre alter Junge aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Obergeschoss auf den asphaltierten Innenhof. Der Junge starb in einer Klinik an seinen Verletzungen.

Zuvor war in Wiesbaden ein Kleinkind aus einem geöffneten Fenster gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Das zweijährige Mädchen soll laut Polizei auf eine Fensterbank seines Zimmers im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses geklettert sein. Das Mädchen stürzte von dort in die Tiefe und landete auf einer Rasenfläche.

