In Frankfurt ist gegen einen 64-Jährigen mutmaßlichen Täter Haftbefehl erlassen worden.

Dieser wird verdächtigt, am vergangenen Samstagmorgen einen 79-Jährigen mit einem Messer tödlich angegriffen zu haben. Der Verdächtige sei wegen des Vorwurfs des Totschlags in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Dienstag mit. Zu den näheren Hintergründen der Tat wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Die Ermittlungen liefen, hieß es.