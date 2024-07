Nach einem Hackerangriff mitten in der Prüfungsphase war die Frankfurt School of Applied Sciences vom Netz gegangen. Jetzt ist das Problem laut der Hochschule wieder größtenteils behoben.

Nach dem Hackerangriff in der vergangenen Woche hat die Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS) "wesentliche Systeme" wieder hochgefahren. Wie die Hochschule am Donnerstag mitteilte, konnte die elf Tage lang andauernde Trennung aller Hochschulsysteme vom Netz am Mittwoch wieder sicher aufgehoben werden.

Damit könne die Webseite der Hochschule , die Bibliotheksseite und die Lernplattform wieder genutzt werden. Auch per Telefon sei die Hochschule wieder normal erreichbar.

Keine Details zu Art des Angriffs

Für rund 19.000 Studierende, Mitarbeitende und Lehrbeauftragte seien neue Passwörter vergeben worden. "Wir sind erleichtert, dass wir nach so einer kurzen Zeit wieder online gehen können", sagte Martin Kappes, der für für Digitalisierung zuständige Vizepräsident der Hochschule.

Größerer Schaden durch den Hackerangriff sei durch die schnelle Reaktion der Hochschul-IT abgewendet worden. Innerhalb von rund 45 Minuten sei der Angriff bemerkt und Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden.

Weitere Details zur Art des Hackerangriffs gab die Hochschule mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht bekannt.

Notfall-Adressen weiter verfügbar

Im vollständigen Normalbetrieb sei die Hochschule zwar noch nicht wieder angekommen, man rechne aber damit, dass die Arbeiten dafür bald abgeschlossen würden, teilte Kappes mit. Vorübergehend blieben deshalb weiterhin auch die nach dem Angriff eingerichteten Notfall-Mailadressen und die provisorische Webseite mit den wichtigsten Infos für Studierende in Betrieb.

Der Hackerangriff fiel nicht nur in die Prüfungsphase, sondern auch in den Bewerbungszeitraum für angehende Studierende. Die Plattform für Online-Bewerbungen hatte die Hochschule bereits am vergangenen Donnerstag wieder hochgefahren. Trotz des kurzzeitigen System-Shutdowns sei die Zahl der eingegangenen Bewerbungen "erfreulich", teilte die Hochschule mit.