Die Frankfurter University of Applied Sciences ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Fachhochschule ist nach eigenen Angaben zurzeit weder per E-Mail noch per Telefon erreichbar.

Audio Campus der University of Applied Sciences Frankfurt, die früher Fachhochschule hieß (Archivbild).

Die zweitgrößte Hochschule in Frankfurt, die University of Applied Sciences (UAS), ist seit dem Wochenende offline. Grund ist ein "ernstzunehmender Hackerangriff", wie die Leitung der UAS am Montag mitteilte .

Demnach gelang es Unbekannten am Samstag um 20 Uhr, sich Zugriff auf Teile der IT-Infrastruktur der Hochschule zu verschaffen. Das Ausmaß des Angriffs könne noch nicht abgeschätzt werden, informierte die UAS. Welches Ziel die Hacker verfolgten, sei unbekannt.

Informationen über Social-Media-Kanäle

Als sofortige Sicherheitsmaßnahme seien der externe Zugang zu den IT-Systemen gesperrt und einige Dienste abgeschaltet worden. Aktuell sei die Hochschule weder per Mail noch per Telefon erreichbar, die offizielle Internetseite ist abgeschaltet. Online-Einschreibungen seien derzeit nicht möglich. Wann die Dienste wieder zur Verfügung stehen werden, sei noch nicht absehbar.

Über weitere Entwicklungen will die Hochschule über die Internetseite www.frankfurt-university.de sowie auf den LinkedIn- und Facebook-Profilen informieren. Hochschulangehörige sollen zudem über das Campusnetz im Intranet informiert werden. Der Präsenz-Unterricht laufe wie gewohnt weiter, hieß es.

Mehrere Attacken auf Hochschulseiten

Die Attacke auf die UAS-Systeme reiht sich an vergleichbare Fälle. Erst im Mai wurde ein Cyber-Angriff auf die Polizei-Hochschule in Wiesbaden bekannt. Dabei wurden offenbar sensible Daten erbeutet.

Uniklinik Frankfurt bekämpft Folgen des Hackerangriffs Die Uniklinik Frankfurt vermeldet erste Erfolge im Kampf mit den Folgen eines Hackerangriffs. Nach über drei Monaten sind die akuten Probleme beseitigt. Für die zukünftige IT-Sicherheit steht die Arbeit aber noch an. Zum Artikel

Im Oktober vergangenen Jahres wurde die Uniklinik Frankfurt von Hackern attackiert. Monatelang mussten Rechnungen gefaxt und Termine ausschließlich telefonisch vereinbart werden. Die IT dort komplett neu aufgestellt werden.