Weihnachtsbaum "Florian" in Frankfurt angekommen

Der Frankfurter Weihnachtsbaum ist da! Die Fichte wurde vom Spessart auf den Römerberg transportiert. Der Baum heißt "Florian".

Der Weihnachtsbaum kam am Morgen auf dem Frankfurter Römerberg an. Bild © hr/Marie-Cathérine Fromm

Der Frankfurter Weihnachtsbaum kommt in diesem Jahr aus dem Spessart. Die etwa 65 Jahre alte Fichte ist 26 Meter hoch und wird auf sechs Tonnen Gewicht geschätzt. Ein riesiger Transporter brachte den in der Nähe des Ortes Wiesen (Kreis Aschaffenburg) vor einigen Tagen gefällten Baum am Montagmorgen durch enge Gassen bis nach Frankfurt auf den Römerberg.

Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und der Geschäftsführer der Tourismus+Congress GmbH Frankfurt, Thomas Feda, nahmen den Baum dort in Empfang.

Schutzheiliger der Feuerwehr

Baumpatin ist in diesem Jahr die Berufsfeuerwehr Frankfurt. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durften über den Namen des Weihnachtsbaumes abstimmen: Paulinchen, Sam oder Florian standen zur Auswahl, schließlich wurde es "Florian", der Schutzheilige der Feuerwehr.

In den vergangenen drei Jahren hießen die Weihnachtsbäume in Frankfurt "Sonny", "Manni" und "Gretel".

Nach der Ankunft der Fichte müssen zunächst die Verschnürungen gelöst werden. Dann stellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Feuerwehr den Baum auf dem Römerberg auf. Bis er fest in seiner Halterung steht, werde es wohl drei Stunden dauern, hatte die Feuerwehr vorab mitgeteilt. Danach muss sich die Fichte erstmal aushängen, ehe sie geschmückt wird. Der Weihnachtsmarkt beginnt am 25. November.