Frau in Frankfurt im Schlaf mit heißem Öl übergossen

Die Polizei hat einen Mann aus Frankfurt wegen eines mutmaßlichen Angriffs auf seine Partnerin festgenommen.

Der 50-Jährige soll bereits im März Öl in einer Pfanne erhitzt und seine schlafende Partnerin damit übergossen haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mit. Dem Angriff ging demnach ein Streit voraus. Die Frau erlitt starke Verbrennungen. Sie wurde in einer Klinik auf einer Intensivstation behandelt. Der Mann sei nach umfangreichen Ermittlungen am 15. April verhaftet worden und ist seitdem in Untersuchungshaft.