Frau in Frankfurt von Straßenbahn erfasst

Eine 46-Jährige ist am Dienstagabend auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt von einer Straßenbahn erfasst und mitgerissen worden.

Veröffentlicht am 23.10.24 um 13:07 Uhr

Laut Polizei kam die Frau vor der Bahn zum Liegen und wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Sie schwebe aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Sie hatte zuvor offenbar versucht, vor einer Straßenbahn die Gleise zu überqueren und übersah dabei eine Straßenbahn in die andere Fahrtrichtung.