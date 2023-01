Weil eine 35-Jährige sich dem Rauchverbot in einem Nahverkehrszug widersetzt hatte, endete ihre Reise am Mittwochabend am Bahnhof Gießen.

Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag hatte das Zugpersonal sie des Zuges verwiesen und die Polizei verständigt. Die Frau verhielt sich jedoch laut Polizei gegenüber den Beamten aggressiv und wollte ihre Identität nicht preisgeben. Gegen sie wird nun ermittelt.