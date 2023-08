Frau stürzt auf Bahngleise in Linden - Notbremsung

Kurzmeldung Frau stürzt auf Bahngleise in Linden - Notbremsung

Eine 87 Jahre alte Frau ist am Sonntag am Bahnhof in Linden (Gießen) gestürzt und ins Gleisbett gefallen.

Nach Angaben der Polizei vom Montag erlitt sie dabei leichte Verletzungen. Der Lokführer einer einfahrenden Bahn hatte die Frau rechtzeitig gesehen und eine Notbremsung eingeleitet.