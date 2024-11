Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten in Taunusstein

Beim frontalen Zusammenstoß zweier Autos in Taunusstein (Rheingau-Taunus) sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden.

Veröffentlicht am 30.11.24 um 11:25 Uhr

Laut Polizei war ein 28-Jähriger aus zunächst ungeklärten Gründen mit dem Auto in den Gegenverkehr geraten. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto, in dem eine 37-Jährige am Steuer saß. Beide erlitten leichte Verletzungen.