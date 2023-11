Was haben Heinz Erhardt, Ludwig Erhard und heutige hr-Tatort-Kommissare gemeinsam? Sie alle wandelten schon über die 104 Stufen der Kasseler Treppenstraße. Sie wurde vor 70 Jahren eröffnet. Fünf Fakten zu dem besonderen Baudenkmal.

"Mit der ersten Fußgängerzone in der Treppenstraße ist Kassel in den 1950ern mutig vorangeschritten und hat bundesrepublikanische Geschichte geschrieben" – so würdigt Oberbürgermeister Sven Schoeller (Grüne) die Treppenstraße, die vor 70 Jahren am 9. November 1953 eröffnet wurde.

1. Die Kasseler Treppenstraße war die erste Fußgängerzone in Deutschland

Bereits seit 1953 ist die Straße autofrei. 1951 geplant, bildete sie schon damals eine direkte Fußweg-Achse vom Kasseler Hauptbahnhof in die Innenstadt.

Mitten in der zerstörten Innenstadt: Die neu gebaute Treppenstraße

2. Als die Kasseler Treppenstraße gebaut wurde, stand daneben nur ein einziges Gebäude

Nämlich die "Wolfsschlucht 25". Der Rest der umgebenden Innenstadt war im Bombenhagel 1943 zerstört und abgetragen worden. Durch den Neubau der Gebäude um die Treppenstraße wurde sie in Kassel ein Symbol des Wiederaufbaus in der Nachkriegszeit.

Bei der Fertigstellung steht neben der Treppenstraße nur ein altes Haus

3. Schon in den 60er Jahren wurde die Treppenstraße von Prominenten gefeiert

So erlangte sie unter anderem Ruhm durch bundesweit bekannte Kinofilme. 1956 drehte Schauspieler-Ikone Curd Jürgens eine Szene in einem Café auf der Treppenstraße. Nur vier Jahre später spaziert Komiker Heinz Erhardt in einem seiner Filme die volle Fußgängerzone hinunter. 1963 besuchte der damalige Bundeskanzler Ludwig Erhard das Baudenkmal. Bis heute ist die Treppe im Trend: 2019 drehte der hr einen Tatort-Krimi für die ARD (Das Monster von Kassel ), unter anderem auf den Stufen der Treppenstraße.

Auch Ex-Bundeskanzler Ludwig Erhard begutachtet im Jahr 1964 die Kasseler Treppenstraße

Wetter schön, Laune gut: Die Plätze im Café auf der Treppenstraße in Kassel sind belegt.

4. Der Obelisk auf der Treppenstraße stand früher auf dem Königsplatz

Früher bedeutet: Vor dem Jahr 2020 – erst im Herbst 2019 war das Kunstwerk auf dem Königsplatz abgebaut worden. Dort war er 2018 im Zuge der documenta 14 installiert worden.

Früher auf dem Königsplatz: Der Obelisk steht jetzt in der Mitte der Treppenstraße.

5. Im Winter verwandelt sich die Treppenstraße zu einer Märchenrutsche

Besucherinnen und Besucher des Kasseler Weihnachtsmarktes können bis zu 40 km/h schnell ganze 70 Meter hinabsausen. Bis zum vergangenen Jahr handelte es sich bei der sogenannten Märchenrutsche noch um eine Eisrutsche, aufgrund von Energie- und Klimakrise legten die Betreiber die Rutsche ab dem Jahr 2022 aber trocken. Seitdem wird mit Kunststoffmatten gerutscht.

Die Eisrutsche war auf dem Weihnachtsmarkt eine große Besucherattraktion.