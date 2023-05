Bei einem Unfall auf der A66 sind fünf Menschen verletzt worden. Unter den Betroffenen befindet sich eine Frau, die schwere Verletzungen erlitten hat, wie die Polizei mitteilte.

Ein Familienvater war mit seinen zwei Kindern am Donnerstag auf der A66 nahe Neuhof (Fulda) unterwegs, als er mit seinem Auto aus noch ungeklärten Gründen auf einen vor ihn fahrenden 40-Jährigen auffuhr. Dessen Fahrzeug kollidierte in der Folge mit der Betonleitwand und kam nach Polizei-Angaben auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Beifahrerin des 40-Jährigen wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Vier weitere Unfall-Beteiligte mussten ärztlich versorgt werden.