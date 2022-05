Fünf Menschen sind in Darmstadt beim Frontalzusammenstoß zweier Autos leicht verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, musste am Freitagabend in Darmstadt ein 22 Jahre alter Autofahrer einem Wagen ausweichen, dessen Fahrer von einem Parkplatz auf die Straße einbiegen wollte.

Der 22-Jährige und ein Beifahrer wurden leicht verletzt, der 51 Jahre alte Unvallverursacher blieb unverletzt. Seine drei Mitfahrer kamen vorsorglich mit leichten Blessuren ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.