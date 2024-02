Illegale Waffensammlung in Fuldatal entdeckt

Die Polizei hat in einer Wohnung in Fuldatal ein Waffenarsenal sichergestellt. Bei dem 40-jährigen Bewohner wurden auch NS-Devotionalien und Flak-Munition gefunden.

Nach einem anonymen Hinweis hat die Polizei eine Waffensammlung in einer Wohnung in einem Ortsteil von Fuldatal (Kassel) sichergestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Donnerstag mit.

Demnach fanden die Ermittler bei der Durchsuchung der Wohnung des beschuldigten 40-Jährigen neben unterschiedlichen NS-Devotionalien insgesamt sechs Langwaffen, 19 Kurzwaffen, verschiedene Läufe für Lang- und Kurzwaffen, einen Schalldämpfer, eine Armbrust, 18 Messer, sieben Dolche und Macheten, drei Äxte, einen Wurfstern sowie diverse Magazine für Schusswaffen und scharfe Munition.

Flak-Munition gefunden - Staatsschutz ermittelt

Auch Flak-Munition in Form einer 20-Millimeter-Patrone wurde sichergestellt. Diese fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz. Die Funktionsfähigkeit der einzelnen Waffen werde derzeit überprüft.

Gegen den 40-Jährigen wird nun vom Staatsschutz wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Wohnungsdurchsuchung hatte bereits am 1. Februar stattgefunden.

Immer wieder Durchsuchungen mit größeren Waffenfunden

Erst vor knapp einer Woche hatte die Polizei in Marburg-Biedenkopf bei einem mutmaßlichen Mitglied der Reichsbürger 13 Schusswaffen und fast 2.500 Schuss Munition unterschiedlicher Kaliber sichergestellt.

Im Dezember 2023 waren bei einem Mann in Pohlheim (Gießen) Gewehre, Messer und 5.000 Schuss Munition beschlagnahmt worden.