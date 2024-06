Fußball-EM - Drohnen-Verbot über EM-Stadion in Frankfurt

Kurzmeldung Fußball-EM - Drohnen-Verbot über EM-Stadion in Frankfurt

Zur Fußball-EM werden über den Austragungsstadien Flugbeschränkungsgebiete eingerichtet.

Das teilte die Deutsche Flugsicherung am Freitag in Langen (Offenbach) mit. Innerhalb dieser Zonen ist Drohnenflug verboten. Zusätzlich können kurzfristig Beschränkungen für die Luftfahrt greifen. In Frankfurt finden fünf EM-Spiele statt.