Eine 25 Jahre alte Autofahrerin hat am Mittwochabend mit ihrem Pkw eine 51 Jahre alte Fußgängerin in Heusenstamm (Offenbach) angefahren und so schwer verletzt, dass diese am Donnerstagmorgen im Krankenhaus starb.

Nach Polizeiangaben hatte die 25-Jährige die Fußgängerin beim Überqueren einer Fußgängerfurt mit dem Fahrzeug erfasst.