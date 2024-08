Gasaustritt in Dautphetal - 100 Menschen müssen Häuser verlassen

Anwohner in Dautphetal (Marburg-Biedenkopf) haben am Mittwochabend die Feuerwehr verständigt, weil sie einen intensiven Gasgeruch wahrgenommen haben.

Ursache sei ein undichter Erdtank gewesen, der vier Wohnhäuser mit Propangas versorge, sagte ein Feuerwehrsprecher. Rund 100 Bewohner von sechs Straßen in der Umgebung hätten für mehrere Stunden ihre Häuser verlassen müssen. Messungen zufolge habe eine Explosionsgefahr zwar direkt an der Armatur des Tanks, nicht aber in der weiteren Umgebung bestanden. Eine Fachfirma habe das Gas in einen Tankwagen umgepumpt.