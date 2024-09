Gefährliche Chemikalie in Schotten entdeckt

In einem unbewohnten Haus in Schotten-Kaulstoß (Vogelsberg) ist am Freitag bei Aufräumarbeiten eine Chemikalie entdeckt worden.

Von dem Stoff sei Explosionsgefahr ausgegangen, teilte die Polizei mit. Ein angefordertes Spezialistenteam des Landeskriminalamts in Wiesbaden barg den Stoff und transportierte ihn ab. Der Bereich wurde zeitweise abgesperrt, dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen auf einer Kreisstraße.