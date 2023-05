In einer Bankfiliale am Bieberer Berg in Offenbach wurden zwei Geldautomaten gesprengt.

In einer Bankfiliale am Bieberer Berg in Offenbach wurden zwei Geldautomaten gesprengt. Bild © 5vision.news

Zwei Geldautomaten am Bieberer Berg in Offenbach gesprengt

In Offenbach haben Unbekannte zwei Geldautomaten gesprengt. Ein Unbeteiligter wurde dabei verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun auch wegen versuchten Mordes.

In Offenbach haben am frühen Freitagmorgen unbekannte Täter zwei Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Nähe des Stadions am Bieberer Berg gesprengt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Bei der Sprengung wurde ein 50-Jähriger verletzt. Dieser hielt sich in einem angrenzenden Geschäft auf. Laut der Ermittler hatte er großes Glück und musste nur kurzzeitig in einem Krankenhaus behandelt werden.

Höhe der Beute noch unklar

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und die Kriminalpolizei ermitteln deshalb nicht nur wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, sondern auch wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Ob und in welcher Höhe Bargeld erbeutet wurde, wird derzeit ermittelt. Der Schaden an den Automaten wurde auf 100.000 Euro geschätzt. Die Gebäudestatik wurde laut Experten nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Kriminalpolizei sucht dringend nach zwei Personen , welche die Tat und die Flucht gefilmt haben sollen.