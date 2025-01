Geldautomatensprengung in Knüllwald: Mann ausgeliefert

Ein Mann ist wegen des Verdachts auf Sprengung von Geldautomaten in Hessen und Rheinland-Pfalz nach Deutschland ausgeliefert worden - er soll in Nordhessen zehntausende Euro erbeutet haben.

Veröffentlicht am 08.01.25 um 10:36 Uhr

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstag Haftbefehl gegen ihn erlassen. Der 30 -Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Der Mann soll unter anderem im Oktober 2023 in Knüllwald (Schwalm-Eder) gemeinsam mit weiteren Mittätern zwei Geldautomaten gesprengt haben.

Die Bankfiliale wurde demnach erheblich beschädigt, es entstand ein Schaden von rund 300.000 Euro. Die Täter gelangten zudem an 165.000 Euro. Im Oktober 2024 wurde der Beschuldigte in den Niederlanden festgenommen.