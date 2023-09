Bis 2030 werden in Hessen laut Vorausberechnungen der Gewerkschaft GEW Tausende Lehrkräfte fehlen.

Schon in der konservativsten Simulation gäbe es bis Ende des Jahrzehnts rund 3.500 Lehrkräfte in Hessen zu wenig. Bezieht man sicher bevorstehende Veränderungen mit ein, etwa den Anspruch auf einen Ganztagsplatz oder Inklusion, wächst die Lücke laut GEW bis 2030 bereits auf 12.000 Lehrkräfte an. Das wären rund 15 Prozent des Lehrkörpers. Wenn die Landesregierung nicht entschieden gegensteuere, werde man nicht einmal den Status quo halten können.