In Langgöns (Gießen) sind Gummibärchen mit dem halluzinogenen Fliegenpilz-Giftstoff Muscimol in einem Verkaufsautomaten sichergestellt worden.

Die Fruchtgummis stammten aus Tschechien und seien über einen Zwischenhändler in Umlauf gekommen, teilte der Landkreis Gießen am Mittwoch mit. Das Veterinäramt habe über die Bezugsliste eines Lieferanten Kenntnis davon erhalten. Die Behörden sicherten die Ware, bevor sie in den Verkauf ging. Zuvor gab es Fälle in Wetzlar und im Wetteraukreis. Ein junger Mann kam mit Vergiftungserscheinungen in die Klinik.