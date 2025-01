Lastwagen gerieten ins Schlittern und kippten um: Auf glatten und verschneiten Straßen ist es in der Nacht in Teilen von Hessen zu einigen Lkw-Unfällen gekommen. Mehrere Regionen waren betroffen.

Auf glatten Straßen und bei Schneeregen ist es am Mittwochabend zu zahlreichen Unfällen mit Lastwagen in vielen Teilen von Hessen gekommen - besonders Nord-, Ost-, und Mittelhessen waren betroffen.

In den meisten Fällen kam es nach Polizei-Angaben vom Donnerstagmorgen zu Blechschäden und leichten Verletzungen. Infolge der Glätte-Unfälle kam es zu Sperrungen, bis Donnerstagmorgen waren diese aber wieder aufgehoben.

Lkw kippte auf A7 bei Knüllwald um

Bei Knüllwald (Schwalm-Eder) wurde am Abend zwischenzeitlich die A7 in Richtung Fulda gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war ein Lkw gegen 23 Uhr bei Glätte ins Schleudern geraten und gegen eine Schutzplanke gefahren. Der Lkw kippte seitlich um und blieb liegen.

Der 28 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde dabei eingeklemmt und von der Feuerwehr mit leichten Verletzungen gerettet. Die Polizei geht davon aus, dass der Lkw-Fahrer bei dem Winterwetter zu schnell gefahren war.

Auch in der Gemeinde Gilserberg (Schwalm-Eder) hätten sich mehrere Lastwagen im Schnee festgefahren, sagte ein Sprecher des nordhessischen Polizeipräsidiums in Kassel. "Einige der Fahrzeuge standen quer auf der Straße." Dabei sei niemand verletzt worden, die Unfälle gingen glimpflich aus.

Lkw schleudert über A7 bei Bad Hersfeld

Auf der A7 ereignete sich am Abend ein weiterer Lkw-Unfall bei Bad Hersfeld: Laut Polizei verlor ein 54 Jahre alter Fahrer in einer Kurve die Kontrolle über seinen Lkw, stieß gegen die Schutzplanke, rutschte über die dreispurige Fahrbahn, prallte gegen die Leitplanke und kippte um.

Der Fahrer rettete sich noch selbst aus dem seitlich liegen gebliebenen Lkw. Er blieb unverletzt. Auch auf der L3176 bei Hünfeld (Fulda) blieb ein Lastwagen stecken, nachdem er bei Schnee ins Rutschen geriet und gegen die Leitplanke fuhr.

Über 20 Unfälle in Mittelhessen

In Mittelhessen seien bis zum frühen Donnerstagmorgen 23 Unfälle gezählt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Gießen. In fünf Fällen hätten sich Verkehrsteilnehmer Prellungen oder andere leichte Verletzungen zugezogen. Schwerverletzte habe es nicht gegeben.

"Den Gesamtschaden schätzen wir bisher auf etwa 210.000 Euro", sagte der Sprecher. In den vergangenen Stunden habe sich die Wetterlage etwas beruhigt. Es sei nun nicht mehr ganz so glatt auf den Straßen.

Auch in Südhessen gab es laut Polizei "ein paar Unfälle" - schwer verletzt wurde den Angaben nach niemand.