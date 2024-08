Ein Motorradfahrer ist am Dienstag auf der L3319 bei Glashütten (Hochtaunus) verunglückt.

Veröffentlicht am 21.08.24 um 15:34 Uhr

Der 25-Jährige fuhr vermutlich zu schnell und kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.