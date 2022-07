Die Serie von Waldbränden bei Heusenstamm reißt nicht ab. Nun hat es erneut gebrannt. Alle Feuerwehren im Kreis Offenbach halfen beim Löschen. Seit einiger Zeit schon sucht die Polizei nach einem Brandstifter.

In einem Waldstück bei Heusenstamm (Offenbach) ist am Sonntagnachmittag erneut Feuer ausgebrochen. Es habe mehrere Feuerstellen gegeben, mehrere hundert Quadratmeter seien in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Wind und Trockenheit führten dazu, dass sich das Feuer schnell ausbreitete.

Insgesamt waren den Angaben zufolge rund 150 Feuerwehrleute von allen Feuerwehren des Kreises Offenbach im Einsatz. Auch ein Hubschrauber habe beim Löschen der Flammen geholfen. Der Brand sei mittlerweile unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten sollten aber noch bis in den Abend andauern.

Muster ist immer ähnlich

Das Muster sei ganz ähnlich wie bei den Waldbränden in den vergangenen Wochen, hieß es von der Feuerwehr: Am vergangenen Wochenende gab es ebenfalls mehrere Brände in der Gegend, das Feuer loderte zunächst am Samstag auf rund 350 Quadratmetern. Die Polizei ermittelt mittlerweile wegen einer möglichen Brandstiftung. An den Brandherden sei Holz aufgeschichtet worden.

Am darauffolgenden Sonntag gab es einen weiteren Brand im Bereich Sommerfeld mit 15 kleineren Einsatzstellen. Eine Bahnstrecke musste kurzzeitig gesperrt werden. Auch an den Wochenenden zuvor hatte es im Wald gebrannt, es waren jeweils mehrere hundert Quadratmeter betroffen.

Brand in Bad Hersfeld

Auch in Bad Hersfeld (Hersfeld-Rotenburg) brannte es am Sonntag in einem Waldstück. Rund 60 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, teilte die Polizei mit. Das Feuer breitete sich demnach auf rund 2.500 Quadratmetern aus. Der Einsatz sei wegen der Hanglage besonders schwierig gewesen. Gegen acht Uhr morgens war das Feuer gelöscht. Die Brandursache sei noch unklar, die Polizei ermittelt.

Einsatzkräfte bei einem Waldbrand in Bad Hersfeld Bild © Tvnews-Hessen

