Millionenschaden bei Brand in Zementwerk in Großenlüder

Großeinsatz für die Feuerwehr im Kreis Fulda: In einer Halle eines Zementwerks hat eine Reinigungsanlage gebrannt. Der Schaden ist enorm.

Das Feuer in dem Zement- und Kalkwerk im Großenlüder-Müs (Fulda) ist nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 21 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand eine etwa 300 Quadratmeter große Lagerhalle in Flammen. Das Feuer war nach ersten Erkenntnissen von zwei Lkw-Aufliegern ausgegangen, die in der Halle standen und mit Altreifenschnipsel beladen waren.

Die Flammen griffen auf eine Reinigungsanlage für Plastikabfälle in der Halle über, wo Brennstoffe für die Produktion gelagert waren, wie die Polizei weiter berichtete. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers knallte es zwischenzeitlich laut. Demzufolge zerbarsten die Reifen der beiden Lkw-Auflieger. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass sich das Feuer auf das Werksgelände ausbreitete.

140 Feuerwehrleute im Einsatz

Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde ein Förderband für Klinkersteine, das über der Halle verläuft, beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutete zunächst, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an.

Insgesamt waren etwa 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 2.30 Uhr.

Den Schaden schätzte die Polizei auf bis zu eine Million Euro. Wegen der Geruchsbelästigung wurden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten.