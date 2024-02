Nach Gas-Austritt: Messungen in Hadamar in Häusern und Kellern beginnen

Nachdem das Gasleck in Hadamar geschlossen werden konnte, müssen Keller und Häuser auf Gas kontrolliert werden. Für die Messungen brauchen die Einsatzkräfte die Schlüssel – oder brechen die Tür auf.

Die Arbeiten an dem defekten Gastank im Hadamarer Ortsteil Niederzeuzheim (Limburg-Weilburg) sind in der Nacht zum Donnerstag fortgesetzt worden. Das Leck ist zwar seit Mittwoch verschlossen. Die Feuerwehr prüft aber, ob es noch andere undichte Stellen gibt und versucht, den Tank zu enteisen.

Dafür wird der unterirdische Schacht mit dem Gastank mit warmem Wasser und Spezialgeräten enteist. Durch das -40 Grad kalte Propangas-Gemisch hat sich nach Angaben der Einsatzkräfte an allen Rohren und Armaturen eine dicke Eisschicht gebildet. Es soll sichergestellt werden, dass darunter keine anderen, neuen Lecks sind.

Kanalisation wird belüftet

Parallel wird die Kanalisation belüftet, in der sich das leicht entzündliche Gas ebenfalls gesammelt hat. Auch hier sieht die Feuerwehr Explosiongefahr.

Messtrupps prüfen die Gaskonzentration in den Häusern der Anwohner. Betroffen sind etwa 200 Gebäude im Sperrgebiet. Zwölf Trupps müssen jedes Haus, jeden Keller, jede Senke und jeden Hausanschluss einzeln auf Gasrückstände kontrollieren.

Zeitpunkt der Rückkehr unklar

Bürgermeister Michael Ruoff (CDU) hatte die evakuierten Bürger zuvor gebeten, ihre Schlüssel abzugeben. Niederzeuzheims Ortsvorsteher Ewald Schlitt sagte am Donnerstagmorgen dem hr: "Die Schlüssel wurden eingesammelt, es läuft alles sehr geordnet."

Kreisbrandinspektor Frederik Stahl hatte am Mittwoch betont: "Im besten Fall haben wir einen Schlüssel." Aber: "Wenn wir die Notwendigkeit sehen und die Gefahr so einschätzen, dass wir in ein Haus müssen, das verschlossen ist, dann müssen wir es auch gewaltsam öffnen."

Wann die Menschen in ihre Häuser zurück können, ist noch unklar. Ruoff wollte keine Prognose abgeben. Die Lage sei zu dynamisch und Sicherheit müsse vorgehen. Ortsvorsteher Schlitt ist vorsichtig optimistisch: "Ich hoffe, dass die ersten am Nachmittag oder Abend zurückkehren können."

Haus in Sperrzone explodiert

Seit Montag war das hochentzündliche Flüssiggas aus einem ursprünglich mit 150 Tonnen gefüllten Tank auf einem Gelände einer Chemiefirma ausgetreten. Etwa 750 Menschen hatten deshalb ihre Wohnungen verlassen müssen.

In der Nacht zum Dienstag war ein Anwohner unerlaubt in sein Haus in der Sperrzone zurückgekehrt. Dabei kam es zu einer Verpuffung, das Gebäude wurde durch die Explosion vollständig zerstört. Der Mann wurde schwer verletzt. Daraufhin weiteten die Einsatzkräfte den Radius des Evakuierungsgebiets von 300 auf 400 Meter aus.

