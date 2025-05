Häufigste Einschläge Frankfurt ist bundesweit die blitzreichste Großstadt

In keiner anderen Großstadt in Deutschland hat es im vergangenen Jahr so viele Blitzeinschläge gegeben wie in Frankfurt. Kurz dahinter liegt Offenbach. Ein Monat tat sich dabei ganz besonders hervor.

Blitze über Frankfurt Bild © picture alliance/dpa | Jan Eifert

Frankfurt ist auf die Fläche gerechnet bundesweit die Großstadt mit den meisten Blitzeinschlägen. 1,32 Blitze trafen hier im vergangenen Jahr pro Quadratkilometer auf die Erde, wie das Blitz-Portal Aldis/Blids mitteilte. Auch in Offenbach gab es demnach mit einer Dichte von 1,10 relativ häufig Blitzeinschläge. Vergleichsweise selten wurde man in Kassel durch Blitze aufgeschreckt (0,26 pro Quadratkilometer). Laut dem Portal wurden im Jahr 2024 in Hessen insgesamt 11.488 Blitzeinschläge registriert. Mit 5.137 Blitzen schlugen die meisten im Juni ein, gefolgt von den Monaten August (2.457) und Juli (1.837). Der Monat mit den meisten Blitzeinschlägen in den vergangenen 25 Jahren war der Juni 2007: Damals wurden in Hessen 20.251 Blitze gezählt. Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Nur Erdblitze erfasst Wie häufig Blitze entstehen, hängt stark vom Wetter ab. Wärme und Feuchtigkeit machen sie wahrscheinlicher, weswegen sie vor allem im Sommer auftreten, in besonders trockenen Jahren aber tendenziell seltener sind. Die von Aldis/Blids erhobenen Zahlen unterscheiden sich von anderen Blitzstatistiken, die daher teilweise zu deutlich anderen Ergebnissen kommen. In der Statistik zählen nur Erdblitze - also tatsächliche Einschläge auf die Erde und keine Entladungen in den Wolken. Bayern bei Blitzeinschlägen Platz eins Deutschlandweit schlug laut Aldis/Blids im vergangenen Jahr 209.619 Mal der Blitz ein - Im Schnitt also alle zweieinhalb Minuten. Das war im langjährigen Vergleich zwar eher selten, aber häufiger als in den beiden Vorjahren, hieß es von Aldis/Blids. Mehr als jeder vierte Blitz traf Bayern - der Freistaat war damit das Bundesland mit den meisten Blitzen (56.664). Platz zwei ging an Niedersachsen mit 27.206 Blitzen vor Baden-Württemberg mit 22.464 und Nordrhein-Westfalen mit 19.734. Unter den Millionenstädten liegt München mit 1,16 Blitzen pro Quadratkilometer vor Hamburg (0,92), Köln (0,54) und Berlin (0,43). Stärkste Blitze über Nordhessen Hinsichtlich der Stärke eines Blitzes landete Hessen im vergangenen Jahr auf Platz eins. Im Kreis Waldeck-Frankenberg wurde laut dem Blitzortungsunternehmen Nowcast am 19. September der stärkste Blitz gemessen. Demnach entluden sich dort rund 452 Kiloampere (kA). Das entspreche der Kraft von 28.000 haushaltsüblichen Steckdosen. Der zweitstärkste Blitz entlud sich demnach auch in Nordhessen: Er wurde am selben Tag im Schwalm-Eder-Kreis gemessen (449 kA). Ab einer Stärke von mehr als 100 kA gelte ein Blitz als stark.