Ein 36-Jähriger hat in Wiesbaden bei der Durchsetzung eines Kontaktverbots wegen häuslicher Gewalt zwei Polizeibeamten verletzt.

Der Mann wollte am Donnerstag zurück zu einer Frau, die ihn tags zuvor wegen häuslicher Gewalt angezeigt hatte. Die Frau flüchtete aus dem Haus und rief die Polizei, wie die Beamten am Freitag mitteilten. . Der Mann schlug gegen die Streifenbeamten, eine Polizistin und ein Polizist wurden verletzt. Um den Aggressor zu stoppen, setze ein Polizist den Schlagstock ein, wodurch der 36-Jährige verletzt von den Beamten abließ. Alle Verletzten wurden in Krankenhäusern versorgt. Auf Anordnung des Richters kam der 36-Jährige dann in Polizeigewahrsam.