Die Polizei hat auch einen Tag nach der Flucht eines mutmaßlichen Kriminellen keine Spur von dem 29-Jährigen.

Veröffentlicht am 18.04.25 um 10:50 Uhr

Der Mann, der einen 21-Jährigen überfallen haben soll, war am Donnerstag nach einer Verhandlung am Amtsgericht auf dem Weg zum Transport ins Gefängnis geflüchtet. Die Fahndung, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war, blieb bislang erfolglos.