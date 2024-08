Drei Menschen bei Zimmerbrand verletzt

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Heringen (Herfeld-Rotenburg) sind am Samstagmorgen drei Menschen verletzt worden.

Veröffentlicht am 10.08.24 um 11:10 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Nach Angaben der Polizei erlitten sie eine Rauchgasvergiftung. Als Brandursache nennt die Polizei einen technischen Defekt. Der Schaden beträgt rund 5.000 Euro.