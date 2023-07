Der Beratungsbedarf beim Thema Energiesparen ist im vergangenen Jahr sprunghaft angestiegen.

Rund 12.000 Energiesparberatungen boten die Experten der Verbraucherzentrale Hessen 2022 an, fast doppelt so viele wie 2019. Schwerpunkte seien Fördermöglichkeiten und die Umstellung der Heizung auf eine Wärmepumpe gewesen, teilte die Verbraucherzentrale am Dienstag in ihrer Jahresbilanz mit. Es sei absehbar, dass die Nachfrage dieses Jahr auf ähnlich hohem Niveau bleiben werde. Da Berater fehlten, könne man die Beratung nicht ausbauen.