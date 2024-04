Die ersten Erdbeeren der Saison sind gereift und können gepflückt werden.

Möglich macht die frühe Ernte der Anbau in Folientunneln, in denen die Pflanzen vor Witterungseinflüssen geschützt sind. Der Februar sei relativ mild gewesen, Staunässe gebe es kaum, so dass die Bedingungen gut seien, sagte ein Sprecher des Hessischen Landesverbands für Erwerbsobstbau. Jetzt hoffe man auf möglichst viel Sonne, damit sich Pflanzen und Früchte gut entwickeln.

Zu den größeren hessischen Erzeugern von Erdbeeren gehört das Unternehmen "Wetterauer Früchtchen". Die Preise will Landwirt Maximilian Reuhl stabil halten.

Hessenweit haben im vergangenen Jahr nach Zahlen des Verbandes Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer 154 Betriebe auf knapp 982 Hektar Fläche Erdbeeren angebaut, das waren zwei Betriebe und gut zwölf Prozent weniger Fläche als im Vorjahr. Die Erntemenge schrumpfte um knapp 13 Prozent auf 7.186 Tonnen Erdbeeren.