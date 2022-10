Gerade einmal fünf Tage war der Hirschhagen-Tunnel auf der A44 bei Helsa frei, dann musste er schon wieder gesperrt werden. Und das nun deutlich länger als geplant.

Neun Jahre lang mussten die Anwohnerinnen und Anwohner der A44 zwischen Helsa (Kassel) und Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) warten. Erst am vergangenen Freitag wurde der zweitlängste Autobahntunnel Deutschlands, der Hirschhagen-Tunnel, für den Verkehr freigegeben.

Doch jetzt ist er schon wieder dicht. Schuld ist eine defekte Brandmeldeanlage. Laut Autobahn GmbH löste sie mehrmals Fehlalarme aus, sodass die Feuerwehr in Helsa umsonst ausrücken musste. Am Mittwochnachmittag wurde der Tunnel deshalb gesperrt. Und bleibt es mindestens bis zum Montag.

Hirschhagen-Tunnel weiter gesperrt - bis mindestens Montag

Eigentlich sollte das Problem im Laufe des Freitags behoben werden. Die dafür bestellten Experten hätten die Ursache aber nicht finden können, sagte ein Sprecher der Autobahn GmbH am Freitagabend. Daher müssten sie am Montag erneut ausrücken.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Sperrung auch darüber hinaus bestehen bleibt - falls der Fehler auch dann nicht gefunden werde oder Ersatzteile bestellt werden müssten.

Bis dahin rollen wieder Lkw- und Autokolonnen durch Fürstenhagen. Der Stadtteil von Hessisch Lichtenau liegt nämlich direkt an der B7, der offiziellen Umleitung.

B7 wieder verstopft

Ein Sprecher der Feuerwehr in Helsa sagte, schon in der Nacht nach der Eröffnung habe es um 3 Uhr den ersten Brandalarm gegeben. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte aber keine Ursache finden. Bis zur Sperrung am Mittwoch habe es zwei weitere Fehlalarme gegeben. Jedes Mal mussten Feuerwehrleute hinfahren und nach dem Rechten sehen.

Die Fertigstellung des Tunnels hatte sich in Folge von Materialengpässen um Jahre verzögert. Ursprünglich sollte der Tunnel schon im Jahr 2019 befahrbar sein.