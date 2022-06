Feld, Wiese, Totholz: Mehrere Brände haben die Feuerwehren in Südhessen auf Trab gehalten. Auf der A5 stand zudem ein Lkw in Flammen.

Audiobeitrag Audio Feld, Wiese und Totholz brannten in Weiterstadt Audio Feuerwehr in Weiterstadt im Einsatz Bild © keutz-tvnews.de Ende des Audiobeitrags

Gleich drei Mal rückte die Feuerwehr im Landkreis Darmstadt-Dieburg zwischen Dienstagnachmittag und der Nacht zum Mittwoch zu größeren Flächenbränden aus. Nach Angaben der Polizei vom Mittwochmorgen gerieten in Weiterstadt zunächst 300 bis 400 Quadratmeter Feld mit Stroh in Brand. Die Ursache soll nach ersten Erkenntnissen ein defekter Mähdrescher gewesen sein. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern aus, konnte aber bis zum frühen Abend gelöscht werden.

Auf mehreren tausend Quadratmetern brannte das Feld. Bild © 5.vision.media

Lkw auf A5 fängt Feuer

Kurz vor dem Feldbrand in Weiterstadt geriet in unmittelbarer Nähe auf der A5 bei Weiterstadt-Gräfenhausen ein Lkw in Brand. Laut Polizei waren die Bremsen des Lasters heiß gelaufen. Ein Reifen platzte, die Plane des Aufliegers fing Feuer. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Die Schadenssumme ist noch unbekannt. Einen Zusammenhang zwischen dem Lkw-Brand und dem Feldbrand stellte die Feuerwehr nicht her.

Bei dem Lkw lief die Bremse heiß. Bild © Keutz TV-News

Rasenfläche und Totholz abgebrannt

Auch eine Rasenfläche in Weiterstadt fing am späteren Nachmittag Feuer und brannte auf 600 Quadratmetern. Gegen 23 Uhr standen dann zwischen Höchst und Heubach im Odenwald 1.000 Quadratmeter Totholz in Flammen. Auch diese Brände seien in kurzer Zeit gelöscht worden, teilte die Polizei mit. Wie es zu den Feuern kam, ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. Ein Zusammenhang zwischen den Feuern bestehe nicht.

Auch in den kommenden Tagen wird es in Hessen sehr warm, damit bleibt die Gefahr von Bränden weiter hoch. Der Landesbetrieb "Hessenforst" blickt wegen erhöhter Waldbrandgefahr mit großer Sorge auf die kommenden Wochen. Im Kreis Offenbach hatten am Wochenende 5.000 Quadratmeter Waldfläche gebrannt – die Ermittlerinnen und Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

