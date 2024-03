Hofmann will Gründerinnen mehr fördern

Um gezielt Frauen bei einer Unternehmensgründung zu unterstützen, setzt Hessens Arbeitsministerin Hofmann (SPD) auf gute Vorbilder aus der Praxis.

Über "Best Practice"-Beispiele könne man Frauen dazu motivieren, zu sagen: "Die hat es geschafft, ich schaffe das auch", erklärte Hofmann. Eine Unternehmensgründung sei für Frauen häufig ein größerer Schritt als für Männer. CDU und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag u.a. vereinbart, eine neue Gründerkultur für Frauen etablieren und den Anteil von Gründerinnen in Hessen steigern zu wollen.