Hoher Sachschaden bei Küchenbrand in Birstein

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Birstein (Main-Kinzig) ist am Samstagvormittag ein Schaden von rund 70.000 Euro entstanden.

Das Feuer entstand offenbar in der Küche des Hauses, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus.