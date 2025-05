Hoher Schaden bei Brand in Wolfhagen - Familienhund stirbt

Beim Brand eines Küchenraums in einem Einfamilienhaus in Wolfhagen (Kassel) ist am Donnerstag ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, konnten sich die vier Bewohner des Hauses auf die Straße retten, der Hund der Familie starb. Der Brand sei vermutlich "im Bereich eines Elektroherdes" entstanden, hieß es. Videobeitrag Vier Verletzte und ein toter Hund bei Brand in Wolfhagen Video Bild © Hessennews TV Ende des Videobeitrags