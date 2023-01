Ein Feuer hat in Hofheim ein Einfamilienhaus unbewohnbar gemacht. Der Sachschaden geht in die Hunderttausende.

Ein Schaden von rund 400.000 Euro ist bei einem Vollbrand in einem Einfamilienhaus in Hofheim (Main-Taunus) entstanden. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich am Samstagnachmittag die Flammen bereits bis in den Dachstuhl ausgebreitet, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte.

Zwei Menschen konnten das Haus rechtzeitig selbstständig verlassen. Die Feuerwehr rettete zwei Katzen und einen Hund aus dem brennenden Gebäude. Das Haus ist momentan unbewohnbar. Ersten Ermittlungen zufolge war der Brand vermutlich im Bereich der Küche ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

